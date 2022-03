La Guardia di Finanza ha “congelato” in Costa Smeralda una villa di lusso di proprietà del magnate russo-uzbeko Alisher Usmanov. Dopo il sequestro del mega yacht Dilbar al porto di Amburgo, un altro duro colpo inferto all’oligarca vicino a Putin, in seguito alle sanzioni imposte dall’Ue.

La villa si trova proprio sul mare di fronte al Golfo del Pevero ed ha un valore di 17milioni di euro.

Il “congelamento dei beni”, come spiega il Ministero della Giustizia, è di fatto un blocco preventivo al loro utilizzo per ottenere fondi, beni o servizi, come ad esempio la vendita, l’affitto e le ipoteche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it