Due turisti argentini scambiati per supporter della Lazio sono stati avvicinati da un gruppo di tifosi rossoblù e aggrediti a calci, schiaffi e pugni. L’episodio è avvenuto in piazza Deffenu, a Cagliari, intorno alle 16,30. Alcuni passanti hanno dato l’allarme chiamando il 113, ma i violenti sono fuggiti prima dell’arrivo della Volante. Sul posto è anche intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei turisti in ospedale. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Un altro episodio nella zona di via Ospedale a notte inoltrata. Due tifosi della Lazio si sono scontrati con altrettanti supporter del Cagliari. Dopo essersi rivolti insulti vari, si è arrivati alla violenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it