Bastano un documento d’identità e un passaporto valido. Se si ha una comprovata esperienza militare, meglio. Altrimenti la buona volontà può bastare.

I cittadini italiani che vogliono difendere l’Ucraina con le armi possono farlo anche dall’Italia: per la precisione da Milano. O almeno potevano. Fino all’altro giorno bastava rivolgersi al Consolato generale ucraino di via Breme, a Milano, che aveva aperto le candidature a chi voleva unirsi alla cosiddetta “Legione straniera della Difesa Territoriale dell’Ucraina”, come riportato da Radio Popolare.

Sulla pagina Facebook del Consolato erano state pubblicate e poi rimosse tutte le informazioni utili agli aspiranti legionari. Dopo il servizio di Radio Popolare l’annuncio è stato rimosso.

