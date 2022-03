Con la guerra in Ucraina corrono al rialzo anche in Sardegna i prezzi di benzina e gasolio che, però, nell’Isola risultano estremamente più elevati rispetto al resto d’Italia. Lo denuncia Adiconsum, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dal Ministero dello sviluppo economico: “Per un litro di verde si arriva a spendere fino a 2,229 euro”. In base alle rilevazioni sul territorio sardo nella giornata del 2 marzo, un litro di benzina in modalità “servito” ha raggiunto il record di 2,229 euro in un distributore ubicato a La Maddalena, mentre il gasolio presso lo stesso impianto è venduto a 2,129 euro/litro – analizza Adiconsum Sardegna – Per il “self” i listini scendono (si fa per dire) a 2,039 la verde, 1,954 il diesel.

Non va meglio a Tortolì (Ogliastra) dove in modalità servito la benzina costa 2,219 euro/litro, il gasolio 2,079 euro/litro (2,009 euro al litro la verde in “self”). Prezzi record anche a Lanusei (Nuoro): benzina (servito) 2,195 euro al litro (1,979 in self), il gasolio 2,084 euro (servito), 1,859 il self.

L’Associazione nazionale gestori autonomi carburanti/Confsal denuncia che “le compagnie e retisti scaricano i maggiori costi sui gestori che, in base agli incassi, non ce la fanno più sostenere le spese energetiche.

