Proseguono gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati nel Cagliaritano segnalati dalla sezione sarda del CISU, il Centro Ufologico Italiano.

Ieri verso le 12,30 una signora che si trovava al Poetto guardando in direzione del Margine Rosso avrebbe scorto, in lontananza, uno strano velivolo “a forma di sigaro”.

“Data la distanza non riusciva a vederne bene i dettagli e nel dubbio, ha fatto un breve video che vi proponiamo”, si legge nella pagina fb del centro diretto dall’ufologo Antoniomaria Cuccu.

Ma gli avvistamenti nel cagliaritano non finiscono qui e molte segnalazioni – evidenzia il Cisu – descrivono oggetti con le stesse caratteristiche.

Questa fotografia scattata il 4 marzo verso le 20 testimonierebbe quanto successo in un’abitazione di campagna del Comune di Serdiana. “Un uomo si era affacciato alla finestra perché aveva udito un forte rumore, simile a quello emesso da un elicottero e ha visto, in direzione di Ussana, una luce circolare di colore verde seguita da due luci bianche – si legge nel sito del Centro -. La prontezza d’animo gli ha consentito di scattare una foto, che pubblichiamo. É un documento importante che ci consente di notare cosa è stato osservato le sere scorse, in quell’area geografica del Campidano di Cagliari, ora dobbiamo capire se si tratta di un qualcosa di convenzionale o ha una natura “non identificata – spiega Cuccu.

Nei giorni di inizio marzo il Cisu ha ricevuto moltissime segnalazioni da automobilisti in transito nelle vicinanze di Monastir e da San Sperate: luci bianche e un oggetto volante con luci verde azzurre. “Ora abbiamo la prova oggettiva di quanto è stato descritto dai testimoni oculari, scrivono gli esperti”.

“Anche oggi (4 marzo) sono giunte nuove testimonianze da parte di automobilisti, relative ad osservazioni di luci in movimento e di un oggetto volante strutturato, presenze che sono transitate le sere scorse, tra le 19 e le 20, nel cielo della zona tra San Sperate, Monastir e Decimomannu – si legge ancora nella pagina fb del Centro Ufologico -. C’è chi pensa che siano dei velivoli militari, dato che nelle vicinanze c’è una base militare, chi invece rimane incredulo di ciò che ha notato, perché non sa dare una risposta convenzionale.

Gli ufologi si trovano insomma in questi giorni ad affrontare un super lavoro: rintracciare i testimoni; farsi raccontare nei mini dettagli quello che hanno osservato; inserire poi tutto nell’archivio, in ordine cronologico.

Il 2 marzo, ore 20,30 circa, mentre una famiglia stava transitando in automobile sulla SS 131 all’altezza di Monastir, il figlio di 10 anni avrebbe notato il passaggio di un oggetto volante rotondo con tante lucette azzurre lungo il bordo, seguito da diverse fonti luminose. La sera del 3 marzo, verso le 19,40 degli automobilisti in transito sulla strada provinciale n°10 Donori – Ussana, hanno osservato in lontananza quattro lucine rosse. “Mentre si avvicinavano verso la loro direzione – scrive il centro- hanno osservato bene il primo della fila che procedeva a bassissima quota sopra di loro: un disco con fondo chiaro con una luce verde fluo lungo la sua circonferenza. Testimonianze indipendenti ma tutte con le stesse caratteristiche, che in questo periodo ci occupano, facendoci scordare, per un attimo, ciò che sta accadendo vicino all’Europa. Il nostro appello viene continuamente rivolto a chi transita sulle strade che collegano San Sperate ai paesi limitrofi, con il consiglio di documentare con un video o foto, ciò che si osserva”.

Dall’inizio dell’anno, la sezione sarda del CISU, ha già inserito nei suoi archivi ben 6 avvistamenti accaduti in Gallura, Nurra, Baronia e recentemente nel Campidano di Cagliari. “Si fa appello a chi potrebbe rimanere testimone di avvistamento, di effettuare in video o foto col proprio telefonino, di prendere nota di ciò che ha appena osservato e poi contattarci nel breve tempo possibile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it