“Vivere Libere, libere di vivere”. È lo slogan della tavola realizzata dal fumettista sardo Bepi Vigna, in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’immagine sarà anche il simbolo delle iniziative promosse a Cagliari per l’otto marzo: i volontari del Servizio Civile delle ACLI indosseranno le magliette realizzate con la grafica scelta per l’occasione, girando per il centro della città, consegnando le cartoline-segnalibro in cambio di una foto, utilizzando la cornice creata ad hoc per l’evento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it