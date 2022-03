Abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa, articoli e accessori per l’infanzia, attrezzi per lavori domestici, attrezzature sportive, giochi e oggetti per lo svago, oggetti e suppellettili per la casa, stoviglie e casalinghi. Sono i beni che da un anno vengono conferiti dai cagliaritani al Centro del Riuso istituito da oltre un anno dal Servizio Igiene del Suolo del Comune di Cagliari.

Nel Centro è stata rilevata una notevole affluenza di utenze e pertanto la presenza di beni in ottime condizioni è consistente.

Per questo, l’amministrazione comunale ha disposto di destinare, mettendo a disposizione, direttamente o indirettamente, tutti o parte dei beni in giacenza custoditi presso il Centro del Riuso, alla popolazione ucraina nelle forme e nei modi che si riterranno di volta in volta più opportuni anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni Umanitarie e del Gruppo di lavoro costituito all’interno del Comune di Cagliari per la gestione e il coordinamento di tutte le iniziative a favore dei profughi ucraini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it