“Salendo dal parcheggio di Cammino Nuovo per recarsi al quartiere di Castello, si potevano osservare dei bellissimi alberi sempreverdi che, oltre a dare ossigeno ed ombra nelle giornate più calde, contribuivano a rendere ancor più bello il panorama. Da ieri l’amministrazione comunale ha deciso di tagliarli”. La denuncia è dell’associazione Difensori della natura.

“Purtroppo continua la guerra da parte di questa giunta di destra agli alberi – scrive polemicamente l’ambientalista militante Valerio Piga -. Eppure il sindaco Truzzu affermò in tempi non sospetti: “Cagliari città verde, ieri, oggi e domani: è questa la nostra visione”. “Nessuno è nemico del verde. E tanto meno potrei esserlo io, visto che il verde è anche il colore preferito di mia moglie“. Non oso immaginare se il colore preferito fosse stato il grigio – chiosa Piga -. Provo solo rabbia”.

