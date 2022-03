La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori compie cent’anni in occasione della XXI edizione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica (19-27 marzo) la LILT, impegnata in tutta Italia sono centosei le associazioni provinciali della LILT, si impegna a diffondere i valori di un corretto stile di vita promuovendo l’importanza di sane abitudini alimentari, accompagnate da attività fisica e da controlli di #prevenzione periodici.

Durante questa settimana LILT Cagliari (La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ) in collaborazione con l’associazione Donne in bici e micromobilità organizzano per domenica 27 marzo 2022 una pedalata ecologica all’interno del Parco di Molentargius a Cagliari con ritrovo alle ore 9,30 nel piazzale antistante lo stabile dei Sali Scelti (info point) in Via La Palma la partenza è prevista per le ore 10.00.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio gratuito del Comune di Cagliari Pagina Istituzionale e dell’Ente Parco di Molentargius e la partnership di Dimensione Orto. La prevenzione oncologica è l’obiettivo della LILT, che ha il compito e il merito di diffondere la cultura stessa della prevenzione.

“In quest’ottica diventa ancora più importante fare in modo che le patologie siano individuate tempestivamente, in maniera tale da ridurre la possibilità che si rivelino fatali e fare in modo che il percorso terapeutico sia il meno invasivo possibile”

Il simbolo della Settimana per la Prevenzione è l’#olio extravergine di oliva 100 per cento italiano, re della dieta mediterranea, eccellenza della tradizione enogastronomica italiana e amico della nostra salute. L’”oro verde” con accertate caratteristiche nutrizionali ed organolettiche è in grado di proteggerci da diversi tipi di tumore.

Ci saranno anche dei banchetti e punti di incontro allestiti dai volontari LILT dove sarà possibile acquistare l’olio extravergine un modo per educare alla corretta alimentazione e anche per fare un po’ di raccolta fondi, sempre necessaria per un’associazione che organizza continue attività sul territorio per diffondere la cultura della prevenzione.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, nel parco si potranno affittare le bici.

