Due veicoli sono stati coinvolti in un incidente avvenuto all’altezza del km 53 della nuova 125 Var “Orientale Sarda”, nel comune di Villaputzu. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni e pochi minuti fa è stata riaperta con il ripristino del traffico. Sul posto è intervenuto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza che hanno consentito la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

