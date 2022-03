Ieri a Decimomannu i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per indebito percepimento del reddito di cittadinanza un 22enne cittadino Rom, nato a Carbonia e residente a Samassi, disoccupato con precedenti denunce a carico, un 50enne nigeriano domiciliato a Decimoputzu, disoccupato con precedenti di polizia, un 49enne cagliaritano residente a Decimoputzu, operaio con precedenti denunce a carico.

Tutti e tre, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, hanno fornito false dichiarazioni all’atto della presentazione delle domande così come accuratamente dettagliato dai militari dell’Arma.

Continuano le verifiche in tutta la Provincia di Cagliari da parte dei carabinieri, in relazione a possibili abusi in merito al percepimento della particolare provvidenza che richiede tutta una serie di requisiti.

