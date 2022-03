“È necessario prevedere interventi speciali in aiuto dei lavoratori che vengono licenziati da oligarchi russi i cui beni in Italia sono congelati. Ci sono famiglie che patiscono sulla loro pelle gli effetti di un’invasione che dobbiamo fermare ora per non pagare poi un poi un prezzo più alto, ma intanto in prima linea c’è chi perde il lavoro. Sotto questo aspetto la Sardegna è particolarmente esposta e subisce i contraccolpi diretti delle sanzioni. Non sappiamo quanto potrà protrarsi questa situazione assolutamente inedita ma sicuramente occorre che, nell’immediato, sia monitorata dalla Regione e dai Comuni e soprattutto sottoposta all’attenzione del Governo. Per quanto di competenza del mio ruolo, sono a disposizione”.

Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a seguito di licenziamenti di personale addetto a residenze, yacht e proprietà in genere che fanno capo a soggetti russi i cui beni sono stati congelati nell’ambito delle sanzioni Ue.

