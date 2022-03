Non è solo il trasporto su gomma a rischio per il rincaro dei carburanti conseguente alla crisi nell’est europeo. Il caro gasolio sta infatti mettendo seriamente in pericolo i voli in continuità territoriale che la Regione ha messo a bando per la prossima estate (dal 15 maggio al 30 settembre). Il jet fuel, coè il carburante utilizzato dagli aeromobili, è infatti aumentato del 90% in un anno (da 546 euro a 1.026 euro alla tonnellata) e le compagnie aeree sono molto restie ad accettare gli oneri di servizio previsti dal bando regionale senza alcun compenso pubblico.

Per giunta – come si legge oggi sul quotidiano L’Unione Sarda – il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ha aggiornato le tariffe abbassando ulteriormente di circa tre euro le tariffe dei collegamenti tra gli scali sardi e Roma e Milano.

La conseguenza è che nessuna compagnia aerea ha ancora accettato l’offerta della regione. In teoria c’è tempo fino al 14 maggio (se il termine non sarà anticipato, cosa che l’Ue non vede di buon occhio) ma la situazione di incertezza – con l’impossibilità alla vigilia della stagione estiva di prenotare un volo dopo il 15 maggio – rischia di far precipitare il trasporto aereo nel caos.

