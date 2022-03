“Ci vuole un intervento immediato di sterilizzazione e parziale trasferimento dei gatti della colonia felina che si trova all’interno del carcere di Bancali in provincia di Sassari in quanto il numero dei felini presenti è vicina a 150, un numero effettivamente piuttosto alto di mici presenti tenuto conto anche del luogo dove si trovano per questo invitiamo chi di dovere ad intervenire per risolvere la questione prima che i gatti rischino di essere avvelenati pratica purtroppo ancora molto diffusa nel nostro paese”.

E’ l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente a rispondere alla questione sollevata dal SAPPE, il sindacato dei poliziotti penitenziari, che in un recente documento ha parlato della presenza di oltre 150 gatti sparsi in tutto il carcere in diverse colonie feline e sempre nello stesso documento si chiede di conoscere che fine hanno fatto i gatti che erano stati sequestrati ai detenuti che li accudivano in cella.

Gli animalisti propongono un intervento immediato di sterilizzazione e microchippatura dei gatti al fine di mettere in sicurezza gli animali e si dicono pronti a dare una mano per un progetto pilota per la gestione dei gatti da parte dei detenuti del carcere a partire dalla sezione femminile dove ha sede una colonia felina.

