Questa mattina a Posada è crollata l’impalcatura del solaio della palestra della nuova cittadella scolastica. L’episodio è avvenuto durante le operazioni di posa del cemento armato del solaio e ha coinvolto due operai egiziani, entrambi di 47 anni, trasportati in codice rosso al Giovanni Paolo II di Olbia.

I due lavoratori avrebbero riportato traumi alla schiena e agli arti. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, i Vigili del Fuoco, la polizia e i funzionari dello Spresal.

Le cause sono in via di accertamento. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’impalcatura abbia ceduto e i due operai sarebbero caduti da un’altezza di circa sette metri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it