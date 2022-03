È stata stipulata la convenzione tra il Servizio del Genio Civile di Nuoro e la società in house Opere e Infrastrutture della Sardegna (OIS) per l’affidamento dell’intervento di ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra nel territorio di Tertenia. L’intervento è stato messo in campo dalla Regione per la prevenzione del rischio idraulico nei fiumi di competenza regionale e per la salvaguardia dei centri abitati e del territorio.

Per l’intervento sono stati coinvolti i servizi territoriali dei Geni civili di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, con l’obiettivo di arrivare a una gestione sempre più ordinata, incisiva ed efficace del contrasto al dissesto idrogeologico. “La sicurezza e la tutela dei territori resta il nostro primo obiettivo. Ogni azione, anche la più piccola, messa in campo per tutelare abitati, beni e persone è per noi la prima strada percorribile per andare realmente incontro alle esigenze delle comunità e per combattere lo spopolamento e l’isolamento che interessa ampie zone della Sardegna”, ha spiegato l’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris.

L’intervento, finanziato a valere sul mutuo infrastrutture per un importo complessivo di 2.250.000 euro, tecnicamente prevede la ricalibratura delle sezioni e la risagomatura del fondo alveo del Rio Quirra con l’adozione della pendenza di equilibrio naturale del corpo idrico, la razionalizzazione degli accessi in alveo con il ripristino e la modifica della viabilità locale, il ripristino della continuità arginale esistente, la sopraelevazione arginale per la protezione e la messa in sicurezza del centro abitato di Tertenia.

La realizzazione dell’intervento era stata affidata al Consorzio di Bonifica d’Ogliastra nel 2015 (ad oggi è stato predisposto ed approvato il progetto definitivo). L’intervento è stato ora trasferito alla società in house Ois, quale soggetto attuatore, con l’obiettivo di imprimere una forte accelerata ai lavori.

