In una domenica mattina piovosa, in pieno centro a Tortolì, è stato avvistato un grosso toro che passeggiava per le strade del paese. La prima tappa è stata un’edicola-tabacchi, dove si è fermato proprio di fronte all’ingresso quasi fosse in fila in attesa del suo turno.

All’uscita di un cliente, il toro ha proseguito la sua passeggiata allontanandosi sotto la pioggia. Subito le foto hanno fatto il giro del web: ogni testimone ha immortalato l’evento domenicale e l’ha postato sui social.

