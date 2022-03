Non si fermano le sanzioni europee verso gli oligarchi russi. In Sardegna, una decina di giorni fa è stata “congelata” la villa di lusso, in Costa Smeralda, di Alisher Usmanov, poco dopo il sequestro del mega yacht Dilbar nel porto di Amburgo.

Ma nel mirino della Guardia di finanza è finito anche Alexey Mordashov, 56 anni, principale azionista e presidente di Severstal, che opera nel settore metallurgico e energetico e minerario. Una settimana fa è stato “congelato” il suo Nord, giga yacht di 142 metri, avvistato la scorsa estate di fronte alla spiagga Rena Bianca.

Oggi la stessa sorte è toccata alla villa a Porto Rafael, a Palau, di Petr Olegovich Aven, noto uomo d’affari, economista e politico russo, ex ministro di Boris Eltsin e membro della ristretta cerchia di amici di Putin. La notizia era già stata anticipata la scorsa settimana, ma oggi si è proceduto all’azione. L’immobile, del valore di circa 4milioni di euro, sarebbe riconducibile per un terzo al magnate russo.

Il provvedimento è stato emesso dal Comitato di sicurezza finanziaria.

