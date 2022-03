Il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind, segreteria di Sassari, riprenderà con gli eventi formativi in presenza sabato 19 marzo. Il tema è tra i più importanti e delicati, e ha coinvolto in pieno tutto il comparto delle professioni socio sanitarie: “Lo stress da Covid-19 vissuto dagli operatori sanitari durante la pandemia”.

L’evento e il programma. Si terrà in presenza sabato 19 marzo dalle ore 8 alle ore 15 al Pegasus Hotel via Predda Niedda 37/L (Sala Piazza Duomo, terzo piano). Si parte subito con la discussione sul ruolo delle professioni sanitarie nella lotta al Coronavirus: relatore il dottor Francesco Balducci. Si prosegue alle ore 9.30 con l’argomento: il Covid 19 in Italia, impatto sul sistema Paese e sul SSN, relatore Dottor Balducci. Alle 10,30 si parlerà invece dell’impatto psicologico del Covid sugli operatori sanitari, relazione a cura del dottor Giammaria Carriere. Alle 11.30 dibattito guidato con esperti, alle ore 12.30 invece si tratterà la gestione dello stress da Covid nei servizi sanitari. Alle ore 13.30 esercitazioni pratiche di tecniche di gestione dello stress. Dalle 14.30 inizieranno i questionari e si giungerà alla conclusione dei lavori.

La dirigente NurSind e rappresentante territoriale, Fausta Pileri. “Sono molto felice della ripresa degli eventi formativi in presenza. E’ una notizia che arriva, dopo due anni, come un raggio di luce e di speranza per cittadini, pazienti e lavoratori tutti. Sabato ci saranno due relatori di eccellenza per trattare un tema non solo di grande attualità, ma una serissima problematica che ci ha riguardato in maniera particolare come categoria, ovvero gli effetti dello stress da Covid sul personale sanitario. Salutiamo la ripresa delle attività in presenza con grande gioia e con l’auspicio che si possa proseguire senza intoppi, e che ci si possa così lasciare alle spalle questo gravoso e buio momento”.

