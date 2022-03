Il ct Roberto Mancini ha comunicato la lista dei 33 azzurri convocati per il playoff dei Mondiali di Qatar 2022. Tra i prescelti anche l’attaccante del Cagliari Joao Pedro, che come il difensore della Lazio Luiz Felipe, indossa per la prima volta la maglia della nazionale italiana. Resterà fuori, invece, Mario Balotelli.

La prima partita si disputerà il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord. Se l’Italia passerà il turno, dovrà sfidare la squadra vincente di Portogallo e Turchia, il 29 marzo, a Oporto o Konya.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it