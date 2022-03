Un doodle per celebrare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura. La proposta arriva dal comitato istituzionale che cura le celebrazioni, guidato dalla Provincia di Nuoro, ed è stata inviata a Google.

La creazione dei doodle, e cioè una versione modificata del logo di Google, è compito di un team di illustratori che talvolta si affidano anche alle proposte degli utenti per ricordare un determinato personaggio o fatto storico, o anche semplicemente una ricorrenza.

In questo caso, l’illustrazione “raffigura una Deledda in giovane età e l’elemento nel quale è circoscritta mette in luce i suoi natali a Nuoro, una società chiusa, limitante e patriarcale, ma che poi esce dagli scemi grazie ad un carattere determinato e autonomo e alla volontà di realizzarsi in quanto donna”.

I colori, i font e lo stesso trattamento dell’immagine (simil stencil) “ribadisce l’attualità della Deledda. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere la scrittrice a un gran numero di persone, ma anche quello di parlare ai giovani attraverso i suoi libri con tematiche che sono ancora attuali”.

