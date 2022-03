Cabras parteciperà al concorso“Il Borgo dei Borghi”, condotto su Rai3 da Camila Raznovich all’interno del programma Kilimangiaro. Il paese nella provincia di Oristano, meta ambita da migliaia di turisti per il mare cristallino, ma anche per la bottarga e i Giganti di Mont’e Prama, è stato scelto per rappresentare la Sardegna alla nona edizione del contest.

Le votazioni, gratuite, sono state aperte il 15 marzo scorso sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ e resteranno aperte fino alle 23.59 del 3 aprile.

“Siamo pronti alla sfida alla quale siamo stati invitati a partecipare – afferma il sindaco Andrea Abis -. Quando la Rai ci ha coinvolti in questa avventura sapevamo della difficoltà di affermarsi rispetto alle altre meravigliose diciannove località italiane in gara, ma ci stiamo impegnando al massimo affinché il nostro territorio sia tra i più votati, chiedendo anche il sostegno diretto di personalità amate e conosciute anche al di là dei confini dell’isola. L’obiettivo è quello di attrarre un pubblico nuovo, attento a sceglierci quale destinazione turistica che si contraddistingue per le sue specialità nel ventaglio dei borghi proposti nel programma televisivo. Lavoriamo costantemente per migliorare la nostra offerta turistica di qualità grazie alla programmazione della prossima stagione e con il dialogo e dibattito con il settore ricettivo. Abbiamo in programma anche interventi nel tessuto urbano e un ricco programma di eventi per accendere e colorare la stagione estiva”.

Tra i nomi che si prestano a sponsorizzare le meraviglie del territorio c’è anche il duo comico sassarese Pino e gli Anticorpi, noto nel panorama nazionale per la partecipazione al programma Colorado. Aderiscono all’iniziativa anche il jazzista Paolo Fresu, conosciuto a livello internazionale, e i cantautori del calibro di Piero Marras e Maria Giovanna Cherchi, oltre a tanti altri artisti e figure conosciute che si aggiungeranno nei prossimi giorni.

I social avranno un ruolo fondamentale e per questo la community @instagramers_sardegna ha creato l’hashtag ufficiale della campagna, #cabrasborgodeiborghi2022, che in una sola giornata ha portato Cabras all’attenzione degli oltre 83mila seguaci della pagina.

Ma non solo, un forte sostegno arriva anche dalla Fondazione Mont’e Prama, per voce del presidente Anthony Muroni: “Questa cittadina è piena di storie antiche, di mistero, di cultura, di pescatori e di saper fare. Siamo tutti chiamati a sostenerla”.

Grande supporto è stato espresso anche dal settore turistico ricettivo e dalla Consulta Giovani Cabras. Il presidente del gruppo, Giuseppe Sanna, ha affermato la volontà di trascinare in questa avventura anche “Tessiu”, l’intera rete delle Consulte Giovani della Sardegna.

