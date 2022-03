Le fiamme bruciano un camion della ditta di Trasporti Lilliu parcheggiato davanti all’Eurospin di Assemini di via Gobetti, gli autotrasportatori che da giorni portano avanti la protesta in Sardegna prendono nettamente le distanze: “Con questi gesti e questi atti violenti” spiegano in una nota arrivata in redazione “noi non c’entriamo niente”.

Nei giorni caldi della protesta contro il caro carburante, l’azienda Lilliu ha continuato a lavorare regolarmente proseguendo la distribuzione nei market sardi e consentendo l’export dei prodotti dall’isola. Giovedì scorso era circolato in rete un inquietante video in cui un uomo, incappucciato e con il volto coperto, sparava quattro colpi di pistola davanti alla sede dell’azienda, nella zona industriale di Macchiareddu.

