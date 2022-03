Un malore improvviso, poi la corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Per la piccola Camilla Zucca, di appena 18 mesi, non c’è stato niente da fare.

La bambina aveva qualche linea di febbre da qualche giorno. Nel pomeriggio, dopo un piccolo pianto, la madre l’ha presa in braccio e la bimba si è accasciata sulle sue spalle.

I genitori l’hanno così portata d’urgenza all’ospedale oristanese, in condizioni critiche. Dopo vari tentativi dei medici di rianimarla, per oltre un’ora e mezza, la piccola non ce l’ha fatta.

Attesa ora l’autopsia per capire le cause: le ipotesi sono di aritmia o arresto cardiaco in seguito a un rigurgito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it