Ad oggi i sardi vaccinati sono 1.356.062, pari all’84,8% della popolazione complessiva. Nell’ultimo mese però si è registrato un calo delle somministrazioni sia delle prime dosi che delle booster.

Difficile allora raggiungere l’obiettivo del 90% dei vaccinati entro l’estate. Nel frattempo resta alta la pressione sui reparti ospedalieri.

Secondo gli ultimi dati di Agenas, mentre in Italia l’occupazione media delle terapie intensive cala al 5% e quella dei posti Covid in area medica è al 13%, nell’Isola le intensive risalgono al 10%, al limite della soglia di attenzione, mentre in area medica si arriva al 20% (oltre la soglia del 15%).



Sul fronte dei decessi, a poco più di due anni dalle prime due vittime per Covid, l’Isola conta 2153 morti, 100 solo nell’ultimo mese. Lo scorso anno, in questo periodo, erano 1.209.

