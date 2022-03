La Ditta Trasporti Lilliu riconoscerà una ricompensa di 25 mila euro a chi fornirà informazioni sull’incendio della motrice nei parcheggi dell’Eurospin di Assemini.

Mentre sono in corso le indagini dei Carabinieri, è la stessa ditta di Uta – oggetto di alcune intimidazioni nei giorni caldi della protesta degli autotrasportatori – a chiedere aiuto per risalire agli autori del rogo divampato in via Gobetti nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Alcuni giorni prima, un uomo incappucciato con il volto coperto aveva esploso quattro colpi di pistola davanti alla sede dell’azienda a Macchiareddu, filmando l’impresa in un video diventato virale sul web.

Le cause del rogo non sono state ancora accertate completamente, ma l’ipotesi dolosa è quella più accreditata. Le intimidazioni sono probabilmente legate al fatto che la ditta Lilliu non ha aderito allo sciopero degli autotrasportatori, continuando al lavorare regolarmente.

Da qui la richiesta di notizie sull’incendio, con la garanzia dell’anonimato per gli informatori (per le segnalazioni contattare Luca 379 1838950).

