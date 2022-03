Due roghi differenti alla stessa ora e nella stessa strada. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando sono intervenute intorno all’una della notte in via Turbigo a Cagliari. Le fiamme, che hanno coinvolto tre autovetture e uno scooter, sono state spente dalle squadre di pronto intervento, una inviata dal distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari, l’altra dalla sede centrale del Comando di viale Marconi. Gli operatori giunti sul posto hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento alle abitazioni e ad altri veicoli in sosta adiacenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono stati rilevati alcuni danni alle facciate delle abitazioni.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto erano presenti anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato per accertamenti di loro competenza.

