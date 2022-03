Il ritardo nell’assegnazione del collegamento in continuità territoriale marittima Cagliari- Arbatax- Civitavecchia rischia di dare un altro colpo al trasporto merci in Sardegna dopo che la scorsa settimana gli autotrasportatori hanno presidiato i porti dell’isola. La concessione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa è ancora in alto mare. Il bando è scaduto lo scorso 28 febbraio con la partecipazione di un unico operatore, la Grimaldi, ma non è stato ancora aggiudicato. Di contro – dà notizia l’Ansa – è stato fatto un accordo ponte con la stessa Grimaldi che però scadrà domani. In attesa che la situazione su sblocchi, passeggeri, auto e tir con le merci da domani saranno fermi in banchina a Cagliari e per poter arrivare nella Penisola via mare dovranno spostarsi verso lo scalo di Olbia.

