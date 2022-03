Visita di cortesia dell’ambasciatrice della Svizzera, Monika Schmutz Kirgöz, accompagnata dal console onorario di Svizzera a Cagliari, questa mattina alla Prefettura di Cagliari. La diplomatica si è intrattenuta in un colloquio con il Prefetto Gianfranco Tomao e con il Vice Prefetto Vicario Maria Antonietta Gregorio, nel quale sono stati richiamati gli ottimi rapporti di amicizia e di stima che da sempre caratterizzano le relazioni tra i due Stati.​

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere dell’attuale emergenza umanitaria legata alla guerra in Ucraina, con particolare riferimento all’apparato posto in essere dai rispettivi Governi per l’accoglienza dei profughi ed alle possibili conseguenze, sui rispettivi tessuti economico-sociali, di tale difficile periodo storico.

Nella circostanza è stata sottolineata l’importanza di tener vivi i valori della democrazia e della uguaglianza, anche di genere, come strumenti fondamentali per garantire la pace. Il Prefetto ha, infine, tratteggiato gli aspetti salienti della realtà socioeconomica Isolana ed ha espresso un ringraziamento all’ambasciatrice, sottolineando l’importanza di tali momenti di conoscenza e scambio di reciproche esperienze.

