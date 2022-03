“Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe” è una raccolta di storie al femminile scritto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Un progetto nato con l’idea di superare gli stereotipi di genere, proponendo una serie di donne straordinarie, che hanno spostato il confine di accessibilità che precedentemente era stato stabilito dal mondo maschile.

Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha Hadid. Sono i nomi presentati nel primo volume, pubblicato nel 2019. Ogni volta che una di loro ha avuto un riconoscimento o ha compiuto un passo, una Morgana, ovvero la sorella potente e pericolosa del celebre re Artù, si fa largo nella società e rappresenta tutte le donne, concedendo al loro sguardo di andare finalmente oltre, in attesa che non ci sia più bisogno di raccontare queste storie.

Un testo che è piaciuto molto al grande pubblico, tant’è che la prima raccolta di “Morgana” è rimasta nella classifica dei libri più venduti in Italia per settimane. Ad accorgersene son state anche diverse case editrici specializzate in testi scolastici, che hanno voluto inserire una di queste storie in alcune antologie per le scuole superiori. Una “piccola” rivincita, dopo aspre critiche ricevute da Michela Murgia per la sua battaglia contro gli stereotipi di genere.

