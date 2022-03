Quando il Comune di Cagliari inizia a potare gli alberi cittadini, ormai ai verdi, agli ambientalisti e agli esperti di botanica viene un colpo al cuore. Ora è in programma un intervento delicatissimo: la potatura dell’enorme Ficus macrophylla sotto le cui fronde decine di generazioni di cagliaritani hanno giocato ai Giardini Pubblici.

“A partire dai prossimi giorni, a seguito di regolare comunicazione alla competente Stazione del Corpo Forestale di Cagliari, si procederà con urgenza alla messa in sicurezza di una branca di un esemplare di Ficus macrophylla che impreziosisce i Giardini Pubblici e che è stato proposto per l’inserimento nell’elenco regionale degli Alberi Monumentali della Sardegna, con delibera di Giunta Comunale dello scorso novembre 2021 – si legge in una nota del Comune -. La branca secondaria oggetto di intervento, come riportato nella relativa relazione tecnico-agronomica, risulta secca e quindi pericolosa per la sicurezza dei numerosi utenti dell’area verde, in considerazione delle dimensioni e del peso della stessa: si procederà pertanto alla sua potatura in via d’urgenza. Per tutta la durata dei lavori l’area dei Giardini Pubblici soggetta ad intervento non sarà agibile agli utenti”.

La speranza è che il grande Ficus dei Giardini Pubblici non sia oggetto della capitozzatura “a zero” che hanno subito altri suoi colleghi alberi cagliaritani.

