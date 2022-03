Tre campeggi sardi sono stati premiati quest’anno come eccellenze italiane nel settore. Campeggi.com, portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha assegnato quest’anno i Certificati d’Eccellenza per celebrare i camping village e aiutare i viaggiatori a scegliere le migliori offerte disponibili in Italia. A spiccare quest’anno è proprio la Sardegna, con tre strutture premiate per l’attenzione alle attività in famiglia, all’enogastronomia e ai servizi per gli animali: si tratta de L’Ultima spiaggia di Barisardo e dei camping Tiliguerta e Capo Ferrato di Muravera. L’isola è seguita dal Trentino-Alto Adige (migliori servizi wellness e dedicati ai camperisti) e dalla Toscana che vanta invece il miglior glamping.

I certificati d’Eccellenza per i camping sardi

Giunti alla loro settima edizione, i certificati raccontano le eccellenze italiane in termini di turismo all’aria aperta, dalle migliori tra le strutture “Family”, “Pet Friendly” e “Wellness” fino al “Miglior glamping”, passando per la realtà perfetta per i “Camper” e quella con il “Miglior Ristorante”.

Il premio “Family” è stato assegnato al Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia di Bari Sardo. “Una struttura immersa nella natura e in grado di offrire una vacanza adatta a tutti, anche ai piccoli viaggiatori: è il Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia di Barisardo, che quest’anno si è aggiudicato il premio “Family” – si legge tra le motivazioni -. Punto di forza il Mini Club e lo Young Club per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 17 anni, dove animatori professionisti coinvolgono gli ospiti in diverse attività di gioco, sia al mare che all’interno del camping. Per gli adulti, invece, non mancano le occasioni per cimentarsi nei propri sport preferiti tra cui mountain bike e road bike, nordic walking, trekking, snorkeling, kitesurf e windsurf, equitazione, fitboxe, ping pong, calcetto, tennis, beach volley e acquagym.

Il premio “Pet Friendly” è andato invece al Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera “Quando si parla di famiglia si parla anche di amici a quattro zampe ed è per loro che Campeggi.com di Koobcamp ha istituito il premio “Pet Friendly”, pensato per incoronare le strutture che offrono ai loro ospiti la possibilità di trascorrere vacanze indimenticabili insieme ai loro animali. Quest’anno la medaglia d’oro va al Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera (CA), che entra così nella Top 10 delle strutture “Pet Friendly” per il quarto anno consecutivo. Fiore all’occhiello del campeggio è la Dog Beach, un’area attrezzata in una spiaggia completamente dedicata agli amici a quattro zampe in cui i cani sono liberi di giocare, socializzare, correre senza guinzaglio e fare il bagno”.

Infine il premio “Miglior Ristorante” è andato al Villaggio Camping Capo Ferrato sempre di Muravera. “L’offerta enogastronomica è ormai uno degli aspetti ai quali i viaggiatori prestano più attenzione al momento della prenotazione ed è per questo che Campeggi.com di Koobcamp ha creato il premio “Miglior Ristorante”, che quest’anno ha incoronato il Villaggio Camping Capo Ferrato di Muravera (CA), struttura che entra così nella Top 10 di categoria per il secondo anno consecutivo. Il Ristorante Pizzeria, in particolare, propone agli ospiti un menù che, sia nei piatti di mare che in quelli di terra, esalta i sapori della tradizione e della cucina mediterranea sfruttando prodotti a km0. Periodicamente, inoltre, in particolare durante il periodo delle “Settimane Sarde”, vengono proposti menù speciali, con piatti che solitamente non si trovano nei menù classici e che attingono alla tradizione del territorio”.

