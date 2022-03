Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita davanti al cancello della sua abitazione in via Petrarca a Quartu Sant’Elena. In base alle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato schiacciato dal cancello automatico. Si ipotizza che possa aver avuto un malore dopo aver aperto il cancello, oppure che questo si sia comunque chiuso improvvisamente prima che lui uscisse, colpendolo tra la testa e collo. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità. Sul posto i medici del 118, i vigili del fuoco di Cagliari e alcune Volanti del commissariato di Polizia di Quartu. Presente anche il medico legale.

