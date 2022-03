Ieri a San Gavino Monreale, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, supportati dai colleghi della locale stazione e da un’unità del nucleo cinofili di Cagliari, hanno compiuto una perquisizione domiciliare nei confronti di un 35enne del luogo, disoccupato.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro probatorio penale: 1.340 gr di marijuana; 100 gr di ovuli di hascisc; 127 grammi di semi di canapa indiana; 3 grammi di cocaina; 5 bilancini; 220 euro in contanti.

Quanto rinvenuto verrà custodito in attesa di essere versato ai competenti uffici e al RIS di Cagliari per le analisi chimiche di rito. Nel corso delle operazioni è stato inoltre rinvenuto mobilio costituente l’arredo di una cucina, risultato poi rubato a San Gavino Monreale lo scorso 3 marzo. Il mobilio è stato riconsegnato all’avente diritto che ne aveva denunciato la sparizione e che lo riteneva ormai perso.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo fissato per oggi al palazzo di giustizia di Cagliari. L’arrestato verrà altresì denunciato per ricettazione dalla stazione di San Gavino Monreale che procede per il furto dei mobili.

