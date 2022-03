Questa mattina, lungo la statale 130, all’altezza di Assemini, il traffico è stato rallentato da una lunga coda di auto che si avviavano verso un rifornitore di legna da ardere e pellet. Il blocco degli autotrasportatori dell’ultima settimana, infatti, ha fatto sì che molti negozi ne siano rimasti sprovvisti.

Qualche giorno fa, però, i commercianti avevano rassicurato che da oggi sarebbero arrivati nuovi rifornimenti. Così già dalla prima mattina, verso le 6, diverse auto si sono parcheggiate fuori dallo store per arrivare in tempo ed acquistare il loro sacco di pellet. I rifornitori hanno messo un tetto massimo di 5 pezzi in modo da evitare di finire subito le scorte.

Ma non è bastato, perché in poche ore il negozio è stato preso d’assalto e il combustibile è finito anche per questa giornata. Nel frattempo sono intervenuti anche i Vigili per far defluire il traffico.

I negozianti rassicurano che ci saranno abbastanza scorte anche nei prossimi giorni.

