Stava portando a spasso il cagnolino nei pressi del centro commerciale Porta Nuova di Oristano quando è letteralmente precipitata in un profondo pozzetto procurandosi parecchie lesioni. Protagonista dell’episodio una donna di Oristano che oggi verso le 11 stava camminando in una delle aiuole nello svincolo tra la via Cagliari e la circonvallazione per Silì. Per tirarla fuori sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del servizio 118 che dopo averle prestato le prime cure l’hanno trasportata al Pronto soccorso.

Ad indagare sull’accaduto è la Polizia locale che dovrà chiarire se nel pozzetto mancasse la copertura o se questa abbia ceduto sotto il peso della donna.

