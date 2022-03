Dovranno pervenire entro il 15 giugno 2022 al Comune di Cagliari le proposte per la riconnessione della parte storica di Cagliari al mare e al porto cittadino. La gara di progettazione è stata pubblicata lo scorso 18 marzo.

“E’ un altro significativo passo in avanti per la valorizzazione di Cagliari”, commenta su FB il primo cittadino Paolo Truzzu, postando la suggestiva foto del porto turistico di via Roma che pubblichiamo. “I professionisti che si aggiudicheranno la gara dovranno trovare la migliore soluzione per risolvere il problema del traffico carrabile, dei parcheggi, del collegamento pedonale tra la Marina, Via Roma lato portici – secondo il progetto in fase di elaborazione da parte dell’Architetto Boeri – e del collegamento con la riqualificazione del Porto di Cagliari. L’obiettivo è sempre e solo uno: riavvicinare la città al mare attraverso nuovi spazi pubblici godibili da tutti, cittadini e turisti”.

