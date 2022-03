“Cento bambini ucraini ci aspettano al confine tra il loro paese e la Polonia, andiamo a prenderli per portarli da ‘mamma Sardegna’”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e presidente della sezione Ucraina dell’Unione interparlamentare, in partenza da Cagliari con il console Anthony Grande verso la Polonia. Qui raggiungerà un centinaio di bambini accompagnati dalle mamme adottive per accompagnarli e accoglierli nell’Isola.

Il ritorno potrebbe avvenire già nella giornata di domani a bordo di un volo militare oppure ventiquattro ore dopo via bus e nave.

