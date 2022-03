Il sito di informazione scandalistica Dagospia apre la sua edizione domenicale con un attacco violento contro Virginia Saba, la cagliaritana compagna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e collaboratrice in Parlamento della deputata sarda Manuela Corda, ex Cinque Stelle e ora Alternativa, per la sua partecipazione alla manifestazione contro il governo Draghi.

Come riporta anche il sito Repubblica, “sotto al palco della manifestazione contro il governo indetta dagli ex 5 stelle di Alternativa spunta anche Virginia Saba. «Sono qui per lavoro», risponde quando le viene chiesto il motivo della sua presenza. Saba infatti «da anni» — spiega — è una collaboratrice di Emanuele Corda, deputata e animatrice della manifestazione organizzata ieri in piazza Santi Apostoli, nel centro di Roma”.

“Un impegno professionale dunque, quello della compagna del ministro pentastellato, ma che colpisce, visti gli slogan anti-Draghi lanciati dalla piazza”, continua Repubblica.

“Il titolare delle Farnesina, spiegano da Largo Fochetti, è da tempo tra i ministri maggiormente in linea col premier, crisi Ucraina compresa. Tanto da essere entrato in rotta con la parte dei 5stelle contraria all’incremento della dote da assegnare agli armamenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it