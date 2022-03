Da oggi anche a Cagliari poliziotti, carabinieri e finanzieri oltre la pistola sono dotati – oltre che della pistola d’ordinanza – anche del taser, la cosiddetta pistola elettrica utilizzata come arma deterrente per evitare di ricorrere alle armi da fuoco. Dopo l’introduzione in tante altre grandi città italiane (lo scorso 14 marzo) l’arma – che utilizza degli impulsi elettrici per causare delle microscosse (agendo sui muscoli senza causare danni vitali) potrà essere utilizzata dal personale delle forze dell’ordine cagliaritane appositamente addestrato. L’arma elettrica – si legge sul quotidiano L’Unione Sarda – è stata data in dotazione ad almeno una pattuglia di pronto intervento che opera a Cagliari e nei Comuni della Città Metropolitana. Il taser potrà essere usato solo in situazioni specifiche qualora sia in pericolo l’incolumità degli operatori o di altre persone (anche quella che ha causato lo stato di pericolo). In caso di richiesta di intervento di una pattuglia dotata di arma elettrica verrà attivato anche il 118.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it