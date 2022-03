Prosegue il ciclo di incontri telematici nell’ambito della candidatura di Cagliari a Capitale Verde Europea 2024. Dopo il primo appuntamento di giovedì 24 marzo con i rappresentanti e gli iscritti agli ordini delle professioni tecniche, giovedì 31 marzo, a partire dalle 16, sarà il turno delle principali associazioni ambientaliste per confrontarsi sul tema “Cagliari e il suo Ambiente: presente e futuro”.

“Sono molto soddisfatto del primo incontro telematico – commenta il vice sindaco e assessore del Verde Giorgio Angius – che ha visto la nutrita partecipazione dei professionisti cagliaritani, che si sono potuti confrontare su temi che stanno a cuore sia all’amministrazione che ai cittadini. Il dibattito che si è sviluppato, pur con punti di vista differenti su certi aspetti, non può che far crescere la nostra città. In tal senso, ho apprezzato gli spunti offerti sul tema delle isole di calore e sul futuro delle nostre amate alberature. Il secondo incontro, in programma giovedì 31 marzo, si svilupperà su temi altrettanto importanti per Cagliari, ossia le politiche del mare e le politiche dell’Ambiente: confido in un confronto altrettanto costruttivo con le principali associazioni ambientaliste”.

Il programma dell’incontro prevede:

Ore 16 – Intervento del Vice Sindaco e Assessore del Verde del Comune di Cagliari, Ing. Giorgio Angius: Le politiche comunali sul Verde e sulla Programmazione Urbanistica;

Ore 16 – Intervento dell’Assessore dell’innovazione tecnologica, Ambiente e Politiche del mare del Comune di Cagliari, Ing. Alessandro Guarracino: Indirizzi comunali su politiche del mare e ambiente;

Ore 16,30 – Intervento del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari e Direttore del Parco naturale regionale di Molentargius – Saline, Dott. Agronomo Claudio Papoff: Interventi attuali e futuri su ambiente e fauna;

Ore 16,45 – Intervento dell’Ing. Andrea Cossu del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente del Comune di Cagliari: Il nuovo ciclo di gestione dei rifiuti;

Ore 17,10 – Interventi delle associazioni ambientaliste cittadine: sviluppo e criticità;

Ore 18 – Inizio della tavola rotonda con gli ospiti.

Modererà i lavori il giornalista Gianluca Zuddas.

