Il gruppo Leu in Consiglio regionale sposa la proposta degli indipendentisti di “A Innantis” per la sospensione della accisa regionale sui carburanti. Lo fa con una mozione urgente da sottoporre all’attenzione dell’Aula. Il documento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dai consiglieri regionali Eugenio Lai e Daniele cocco e dai rappresentanti di “A Innantis” Franciscu Sedda e Francesco Ledda.

“L’aumento del costo dei carburanti sta mettendo in ginocchio l’economia sarda e nessuno fa niente – ha detto il capogruppo di Leu Eugenio Lai – la maggioranza che governa la Regione è passata dalla proposta di zona franca totale, presentata in campagna elettorale, alla totale inerzia. Noi chiediamo l’applicazione dell’articolo 10 dello Statuto che consente alla Sardegna di sospendere l’accise regionale sui carburanti”.

La mozione, facendo leva sulla potestà assegnata dallo Statuto alla Regione in materia di agevolazioni fiscali, propone l’applicazione di una detrazione d’imposta sul prezzo dei carburanti.

“Siamo grati a Leu per aver accolto la nostra proposta – ha detto Franciscu Sedda – finalmente qualcuno dentro il Consiglio ha risposto al nostro appello. Quello che chiediamo è un provvedimento d’emergenza della durata di 6 mesi per una riduzione dell’accise di nove decimi. Ciò consentirebbe di applicare una detrazione di circa 300 milioni di euro che abbatterebbe drasticamente il costo dei carburanti». Il provvedimento, secondo i calcoli fatti da A Innantis, porterebbe a un risparmio di circa 65 centesimi di euro sul prezzo di gasolio e benzina alla pompa”.

“Questo è un tema fondamentale per la Sardegna – ha aggiunto Daniele Cocco – chiederemo che la mozione venga discussa al più presto dal Consiglio. Gli effetti dell’aumento del carburante sull’economia sarda sono devastanti. Eppure, l’Aula in questi giorni si occupa di questioni marginali come il latte d’asina o le aree di sosta per i camperisti”.

