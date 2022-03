L’1 e il 2 aprile l’Ateneo di Cagliari presenta ai futuri studenti e studentesse, alle famiglie e a tutti gli interessati le facoltà, i suoi corsi di studio, l’offerta formativa e i servizi. Per facilitare la partecipazione, e a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid, le Giornate di orientamento si svolgeranno online.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dal rettore Francesco Mola, affiancato dal prorettore vicario Gianni Fenu, e dai prorettori alla Didattica, Ignazio Putzu, all’Orientamento, Valentina Onnis, e alla Comunicazione Elisabetta Gola.

“Il nostro Ateneo è sempre attento al diritto allo studio – ha detto il Magnifico – La novità più importante è un corso di laurea professionalizzante. Poter introdurre 6 nuovi corsi indica il nostro stato di salute che ci permette di consolidare quello che abbiamo e andare oltre. Non sacrifichiamo nulla, monitoriamo costantemente quello che accade e ogni anno offriamo di più”.

Anche per l’anno accademico 2022-2023 l’Ateneo cagliaritano propone agli studenti e alle studentesse un’offerta didattica diversificata e multidisciplinare utilizzando metodologie e tecnologie altamente innovative, con una programmazione didattica aggiornata e sempre attenta alle esigenze del mondo del lavoro e all’inclusione con ben 6 novità: 42 corsi di laurea triennali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 38 corsi di laurea magistrale.

Pertanto, il prossimo anno accademico ‘debutteranno’ tre corsi di studio dell’ambito ingegneristico, ossia: il corso di laurea professionalizzante in Tecniche per l’edilizia e il territorio, primo corso della nuova classe delle lauree ad orientamento professionale istituito in Sardegna, sarà caratterizzato da una forte componente pratica di attività laboratoriali e di tirocinio presso imprese, studi professionali, enti pubblici e privati; il corso di laurea in Ingegneria dell’energia sostenibile, che risponde a una urgente richiesta di qualificate competenze nell’ambito dell’energia e della sostenibilità ambientale; il corso di laurea in Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni.

In ambito sanitario si terrà il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, in risposta a una fortissima richiesta di tecnici di laboratorio da parte del Territorio, particolarmente acuta anche a causa della recente emergenza pandemica.

In ambito umanistico, un corso di laurea magistrale in Storia dell’arte e uno magistrale in Archeologia, in risposta alla forte richiesta degli studenti e del territorio di competenze altamente specialistiche per la tutela e valorizzazione dei beni artistici.

Durante la prima e la seconda giornata della manifestazione, dopo i saluti del rettore e dei presidenti, sarà dato ampio spazio ai percorsi e opportunità presenti nelle diverse Facoltà: tramite una diretta streaming verranno presentate le offerte formative dei corsi di studio, con particolare riguardo agli insegnamenti erogati, agli obiettivi formativi e agli sbocchi occupazionali.

“Le Giornate di Orientamento sono solo un momento dell’attività più complessiva di supporto che l’ateneo offre durante tutto l’anno – ha spiegato Valentina Onnis, Prorettrice per l’Orientamento – Sei tutor di orientamento forniscono informazioni agli studenti e alle studentesse per la scelta. Ci sono poi gli studenti e le studentesse buddy, che indicano il percorso più idoneo, e tante altre attività a partire dal terzo anno delle superiori perché la scelta sia più consapevole e ragionata con i docenti”.

“Cerchiamo di aggiornare costantemente l’offerta e-learning – ha specificato Gianni Fenu, prorettore vicario – Abbiamo cinque corsi che coprono un ampio spettro: Economia aziendale, Ingegneria elettrica e elettronica, Scienze dell’amministrazione, Beni culturali e Scienze della comunicazione. Stiamo pensando di affiancare un’offerta di lauree magistrali. Gli investimenti fatti in questo periodo serviranno per avere una didattica all’avanguardia anche per il longlife learning”.

Verranno dedicati degli approfondimenti sulle specificità delle singole Facoltà e dei Dipartimenti attraverso seminari, testimonianze di studenti e studentesse, giovani laureati e laureate, e di esponenti del mondo del lavoro e delle professioni. Durante le presentazioni sarà possibile porre domande in chat e ricevere le risposte in diretta.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto il rettore Mola – è avere in ogni facoltà un nucleo che lotti contro l’abbandono. Purtroppo anche il counseling psicologico riceve sempre più richieste: la pandemia vi ha insegnato tante cose, per questo continueremo a investire. Continueremo anche con la nostra politica di inclusione. Crescita, sostegno, inclusione e innovazione: le keywords del nostro impegno”. Il Prorettore alla Didattica, Ignazio Putzu, ha aggiunto: “Puntiamo alle competenze trasversali e all’interdisciplinarietà. Inoltre portiamo avanti con la Regione il progetto sulla lingua inglese per portare tutte le studentesse e gli studenti a livello B2”.

Durante le due giornate sarà possibile scoprire anche i servizi offerti ai futuri studenti e studentesse, sempre al centro dell’attenzione dell’Ateneo: la presenza e il ruolo dei tutor di Orientamento, il Counseling psicologico, i TOLC e il progetto Orient-Azione, l’Erasmus e la mobilità internazionale, gli alloggi e le borse di studio ERSU, il Centro Linguistico di Ateneo, il S.I.A. – Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento. Nell’ottica di una sempre migliore accoglienza, inoltre, anche per l’anno accademico 2022/2023 verrà attivato il servizio Faculty Buddy, in cui gli studenti più esperti accompagnano e supportano le matricole nell’inserimento nel mondo universitario.

Le due giornate saranno registrate e rese disponibili successivamente sul sito dell’Ateneo e sui principali canali social istituzionali per poter dare la possibilità di riascolto agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie.

Per partecipare alle Giornate è sufficiente iscriversi all’evento compilando il form disponibile sul sito d’Ateneo al link unica.it/giornateorientamento dove è disponibile anche il calendario delle due giornate e dove saranno pubblicati i link per seguire le dirette streaming degli eventi.

Le giornate di Orientamento sono un’iniziativa sviluppata all’interno di un articolato progetto di orientamento di Ateneo – UNICA_ORIENTA – finanziato con fondi della programmazione POR-FSE 2014-2020, finalizzato a creare una maggiore sinergia tra Scuola e Università, in cui si lavora congiuntamente e costantemente nel processo di formazione e orientamento dello studente a partire dalle terze classi delle scuole superiori.

L’offerta completa è consultabile nella pagina del sito unica dedicata ai futuri studenti e il programma delle Giornate di orientamento è consultabile al link

https://www.unica.it/unica/protected/367772/0/def/ref/GNC86178/

All’interno delle 6 Facoltà dell’Ateneo di Cagliari saranno allestite dei set di regia professionali che cureranno la diretta streaming delle due giornate.

