I lavori in via del Sole sono finiti lo scorso settembre ma mancano ancora panchine, giochi per bambini e fontanelle previste invece dell’appalto. Dei 300 mila euro stanziati ne sono stati spesi 140 mila. La consigliera comunale Francesca Mulas Fiori interviene ancora sul “giardino a metà”, presentando l’ennesima interrogazione sul progetto – nato sotto la Giunta di Massimo Zedda – di un grande giardino verde con ulivi, arbusti e macchia mediterranea dove prima c’era solo uno sterrato.

“Il cantiere ha avuto un iter travagliato, dato che è iniziato in pieno lockdown, ma la conclusione non è stata ugualmente felice – scrive la consigliera su fb – e dunque ho chiesto all’assessore e al sindaco perché il giardino non ha ancora i suoi arredi, che permetterebbero una fruizione quotidiana del giardino e non il semplice passaggio, e che fine hanno fatto i 160 mila euro non spesi. Sono molto delusa: l’assessore ha scaricato la decisione sugli uffici dicendo di non poter rispondere per le loro scelte. L’unica cosa che ha assicurato è che entro un mese avremo le panchine. E il resto? Non si sa. L’assessore si è limitato a elencare gli atti amministrativi sul progetto senza spiegare perché si è deciso di lasciarlo a metà. Non sappiamo poi se quei soldi avanzati saranno usati, e per cosa. Se l’assessore non vuole rispondere continuerò a insistere: farò una nuova interrogazione e un accesso agli atti, il giardino è di tutti, e quelli sono soldi pubblici. Eccola, l’ennesima prova dell’inefficienza di questa giunta. Una delle tante”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it