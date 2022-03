Le strade principali di Cagliari continuano ad essere completamente prive di illuminazione nelle ore notturne. Questa nella foto, tratta da una pagina fb sulla città, è la centralissima via Sonnino immortalata la notte scorsa. Ennesima testimonianza del fatto che, nonostante tantissime richieste, lamentele e denunce pubbliche, il Comune non riesce a risolvere questo problema essenziale per la sicurezza e l’ordine pubblico cagliaritano.

Nei giorni scorsi l’assessore Alessio Mereu, con delega alla mobilità urbana e alla viabilità, ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera Marzia Cilloccu sull’illuminazione a Cagliari. Stando a quanto emerso in Consiglio comunale, dopo la scadenza – lo scorso dicembre 2021 – dell’ appalto di nove anni con la società Consip per la manutenzione della rete elettrica, i tecnici del Comune hanno ritenuto di non rinnovare quel rapporto. In pratica da quella data (in cui effettivamente sono iniziati a diventare evidenti i problemi dell’illuminazione cittadina), il Comune di Cagliari sarebbe rimasto con un solo coordinatore elettricista senza dipendenti. Quindi – è emerso – sarebbe stato fatto in emergenza un affidamento diretto da 80 mila euro per tre mesi (con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti), in attesa dell’appalto da 800 mila che sarebbe stato aggiudicato due settimane fa a una ditta siciliana. Questa pare abbia fatto sapere di aver subappaltato a una ditta locale che dovrebbe prendere servizio in questi giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it