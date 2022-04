Oggi primo aprile gli studenti dell’Ateneo di Cagliari dovranno tornare in aula per seguire le lezioni del secondo semestre. La notizia era stata annunciata qualche giorno fa dai rappresentanti di Progetto Studenti con un post sulla loro pagina Facebook.

Il ritorno in presenza, però, non è piaciuto a molte persone che non si sono organizzati per tempo per trovare un affitto a Cagliari, altri invece sono studenti-lavoratori dunque per loro sarà complicato doversi barcamenare tra ufficio e università. Molti di loro, come hanno scritto sui social, saranno costretti a smettere di seguire le lezioni.

“La didattica a distanza mi ha permesso di conseguire tutti gli esami per tempo, con buoni risultati, non capisco perché si debba togliere proprio ora”, scrive una studentessa che non potrà più seguire le ultime lezioni dell’ultimo semestre, proprio per motivi di lavoro. Dello stesso avviso uno studente che, seppur riuscirà a tornare in aula, dice: “Stiamo tornando indietro, le lezioni in modalità mista sono state un grande aiuto per chi non poteva permettersi di vivere a Cagliari o chi ha scelto di tornare all’università dopo tanti anni, poi ci lamentiamo se molti scelgono di iscriversi in privato”.

Ci sono però alcune categorie alle quali verrà garantita la possibilità di seguire le lezioni online: studenti residenti fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari; studenti caregiver; studenti con disabilità; studenti in quarantena per Covid.

Nel frattempo, sui social ci si organizza già per chiedere di mantenere la modalità didattica finora erogata anche per tutti gli altri studenti.

