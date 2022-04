Questa notte un giovane 22enne è stato accoltellato nella discoteca di via Newton a Cagliari. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al Brotzu per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunamente, non è in pericolo di vita.

Sulle cause dell’estremo gesto, fa sapere L’Unione Sarda, sono in corso le indagini degli agenti della volante, primi ad arrivare sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione dai presenti. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 22enne si sia ritrovato in mezzo a una rissa tra altre persone e sia rimasto ferito a un fianco.

Gli investigatori stanno ascoltando ora i testimoni e il personale della discoteca. Verranno anche recuperate le immagini della videosorveglianza.

