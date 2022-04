Turismo significa anche servizi, sicurezza e strutture attrezzate. Per questo l’EBTS sta organizzando un corso qualificante per Assistente Bagnante di piscina in tutte le province dell’Isola: Cagliari, Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro. Al termine di oltre 55 ore di formazione in modalità mista i partecipanti riceveranno il brevetto rilasciato dalla FIT (federazione italiana nuoto).

“L’estate possiamo dire che è alle porte”, dice il presidente dell’Ente Giuseppe Atzori, “e le nostre aziende non devono farsi trovare impreparate, la sicurezza deve essere sempre un pilastro portante del nostro comparto turistico ricettivo”.

“L’opportunità di frequentare il corso viene data a discenti realmente motivati, lo svolgimento è complesso e con la sua organizzazione intendiamo andare incontro a tutte le aziende che ci hanno chiesto questa formazione specifica”, precisa il vicepresidente Gian Mario Pileri, “ci saranno diverse verifiche di apprendimento sui moduli previsti e un esame finale”.

Il corso. Durerà 55,40 ore e verrà svolto in modalità mista: 12 ore di prova tecnico pratica svolte in piscine abilitate, 10 di tirocinio in strutture e/o stabilimenti, 3 di webinar, 19,40 di formazione a distanza e 11 in presenza. Il corso è abilitante per il Primo Soccorso e il BLS-D.

Per maggiori informazioni sul Programma Formativo dell’EBTS consultare il sito www.ebtsardegna.org o chiamare la segreteria ai recapiti 0783/300024-763480.

