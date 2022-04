La discoteca Soho, in via Newton, resterà chiusa per trenta giorni. Lo ha deciso il questore di Cagliari in via cautelare, in seguito al grave episodio avvenuto la notte del primo aprile, quando un ragazzo di 22 anni è stato gravemente ferito con un coltello dopo essersi ritrovato in mezzo a una rissa all’interno del locale.

Intanto, proseguono le indagini da parte degli investigatori della squadra mobile, per chiarire l’esatta dinamica della vicenda e all’individuazione del o dei responsabili.

