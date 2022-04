Un 52enne residente a Burgos è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Padru, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro del paese, sono stati attratti e insospettiti dalla manovra repentina dell’uomo che, alla vista dei militari, ha effettuato una brusca manovra per tentare di eludere il controllo.

Una volta raggiunta l’auto, le forze dell’ordine hanno perquisito il mezzo e vi hanno trovato uno scatolone bianco con sopra la scritta “pane carasau”. Poco prima, l’uomo ne aveva lanciato uno identico nei cespugli per liberarsene. All’interno i militari hanno trovato cinque buste trasparenti per il sottovuoto, ognuna delle quali contenente dei germogli di marijuana pronti per lo spaccio e del peso ciascuno di poco più di un chilogrammo. Lo stesso è stato fatto per l’altro scatolone di cui l’uomo si era sbarazzato.

In totale, sono stati registrati circa 11 chili dello stesso stupefacente, posto poi a sequestro.

Il 52enne è stato condotto al carcere di Bancali di Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

